7
meneos
39
clics
Abogados Cristianos estudia acciones por la "ofensa" de Laca Udilla ('Drag Race') siendo la Virgen con bigote
No es la primera vez que esta fundación pone el foco en las drag queens denunciando su trabajo sin entender que son homenajes.
television
drag
5
2
1
64
actualidad
10 comentarios
actualidad
#3
XtrMnIO
Siempre habrá un juecezuelo miserable que malgaste los recursos públicos admitiendo a trámite las mierdas de esta gentuza.
#5
Supercinexin
#3
Y un montón de jefes suyos, jueces también, que se lo permitan y no lo inhabiliten por prevaricador y por fascista.
#10
TripleXXX
#3
Es lo que pasa en los ecosistemas cuando desaparecen los depredadores, se van a la mierda.
#2
makinavaja
Dudo mucho que la virgen Maria se depilara el bigote... ni nada....
#4
Battlestar
#2
Es más creíble que tuviera bigote que fuera virgen.
Dicho esto, tampoco entiendo la fijación de las drags con las virgenes y querer emularlas, supongo que es algo de la estética que se me escapa. O igual es un componente de provocación para expresar su inconformidad e irreverencia, si es esto último...bueno, objetivo conseguido.
Aunque vamos, también hay que decir que lo mismo hacen muchas chirigotas y no van demandándolas a todas una por una.
#6
BastardWolf
#4
yo creo que es por la estetica recargada
#1
YSiguesLeyendo
sí, es bigotillo franquista, de ahí lo de Laca Udilla... moooola!
#9
Expat_Guinea_Ecuatorial
homenajes? decir eso es tomar a los demas por gilipollas
#7
wata
Que deroguen de una vez lo de ofensas a los sentimientos religiosos. Es un coladero para estos fachas.
#8
Estoeslaostia
Que mal que está esa gente.
Un poquito de litio al desayunar, les animaría el día.
