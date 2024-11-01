·
1
meneos
2
clics
El abogado de Iñaki Urdangarin desmiente a Juan Carlos I: "Mis minutas las pagaron mi cliente y su mujer, no el rey"
Las memorias del monarca señalan que se hizo cargo económico del proceso jurídico que terminó con su entonces yerno en prisión
etiquetas
:
monarquia
,
urdangarin
,
juan carlos
,
corrupcion
1
0
0
20
actualidad
5 comentarios
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
pues que lo denuncie por calumnias... ah, no! que es inimputable el emérito!
0
20
#3
yarkyark
*
#1
A parte que una cosa no quita la otra. El rey dice que se hizo cargo económico del proceso no de que efectuase el pago personalmente.
De hecho lo lógico seria no aparecer involucrado en todo el tema.
0
13
#4
javibaz
Ahora entrará hacienda a vigilar esa donación sin declarar.
0
16
#2
Katos
que dice el demostrado corrupto que su yerno corrupto... ah no que es al revés
0
10
#5
Andreham
Y quién coño le paga a su mujer y al payaso éste, si no es el rey.
A fin de cuentas, todos son parásitos y rémoras, pero tienen un patriarca que es el que da acceso al rico nectar del dinero de los plebeyos.
0
8
