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La abogada del PSOE irrumpe en el juicio para reforzar a la fiscal general e impedir la rebaja de pena a Aldama

La abogada del PSOE irrumpe en el juicio para reforzar a la fiscal general e impedir la rebaja de pena a Aldama

Irrumpe en el juicio en representación de ADADE para impedir que el PP solicite la rebaja de pena

| etiquetas: abogada , psoe , irrumpe , juicio , reforzar , fiscal , general , impedir , re
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5 comentarios
6 1 1 K 74 actualidad
#1 woke
Vaya país el que hemos heredado de Curro Jiménez.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Es que clama al cielo que el PP pida rebaja de pena para el corruptor, el delincuente frito de todo el caso.

Es como si al pillar a Al Capone, se le rebajase la pena por denunciar a los policías y jueces corruptos que tenía a sueldo.
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#3 Onaj
Tú lanzas mierda, tú nos das titulares y nosotros hacemos que no entres en la cárcel.

El gobierno, inteligentemente, relaciona al corrupto con el PP.
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#5 Leon_Bocanegra
Del envío:

Con esta postura, la letrada del PSOE se sitúa en la misma línea que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien el pasado lunes ordenó al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitar una rebaja de la pena para el empresario, para quien finalmente se piden siete años de prisión por la comisión de tres delitos



Me parece a mí que estos no saben ni lo que escriben
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Andreham #4 Andreham
Si esto funciona, ya sabemos cuál va a ser la estrategia del defraudador confeso.
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menéame