Abogada de Koldo sobre el informe de la UCO: "de lo que se está hablando aquí son de minucias"

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, explica el significado real según su percepción de lo que son lechugas, soles y chistorras en los mensajes interceptados.
koldo
,
ábalos
,
psoe
,
uco
,
corrupción
#1
Pacman
- son minucias, lo gordo se lo daban en maletas -
Le ha faltado decir
2
K
28
#3
javiy
Que Miguel Tellado conociera la existencia del informe antes que las partes, eso sí que es preocupante
0
K
10
#2
PerritaPiloto
Minucias delictivas, en cualquier caso.
0
K
9
#4
perica_we
otra de "minucias"?
estamos para regalarlo...... claro todo cae en suS cuenta y nosotros a pagarlo porque no llega.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
