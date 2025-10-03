edición general
Abogada de Koldo sobre el informe de la UCO: "de lo que se está hablando aquí son de minucias"

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, explica el significado real según su percepción de lo que son lechugas, soles y chistorras en los mensajes interceptados.

Pacman #1 Pacman
- son minucias, lo gordo se lo daban en maletas -

Le ha faltado decir xD
javiy #3 javiy
Que Miguel Tellado conociera la existencia del informe antes que las partes, eso sí que es preocupante
#2 PerritaPiloto
Minucias delictivas, en cualquier caso.
#4 perica_we
otra de "minucias"?
estamos para regalarlo...... claro todo cae en suS cuenta y nosotros a pagarlo porque no llega.
