Abejas con derechos legales: un hito ambiental a nivel mundial

En un hecho sin precedentes a nivel mundial, autoridades de la Amazonía de Perú otorgaron derechos legales a las abejas nativas sin aguijón, convirtiéndolas en los primeros insectos del planeta en recibir este reconocimiento jurídico.



La medida se aprobó mediante ordenanzas municipales en las localidades de Satipo y Nauta, donde estas especies, conocidas como meliponas, cumplen un rol clave en la polinización de gran parte de la flora amazónica. Incluyendo cultivos fundamentales para la economía local como el cacao, el café y el aguacate.