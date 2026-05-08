La cadena de televisión estadounidense ABC acusa al Gobierno Trump de violar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión [ENG]

ABC ha acusado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de violar sus derechos de libertad de expresión, lo que podría abrir la puerta a una larga batalla legal de alto nivel entre la cadena y la administración Trump. La compañía afirmó en un escrito presentado ante la agencia que los reguladores estaban teniendo un “efecto disuasorio” sobre la libertad de expresión al intentar castigar contenidos políticos con los que no estaban de acuerdo. El documento, hecho público el viernes, es la defensa más contundente de cualquier cadena de TV.