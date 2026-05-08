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La cadena de televisión estadounidense ABC acusa al Gobierno Trump de violar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión [ENG]

ABC ha acusado a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de violar sus derechos de libertad de expresión, lo que podría abrir la puerta a una larga batalla legal de alto nivel entre la cadena y la administración Trump. La compañía afirmó en un escrito presentado ante la agencia que los reguladores estaban teniendo un “efecto disuasorio” sobre la libertad de expresión al intentar castigar contenidos políticos con los que no estaban de acuerdo. El documento, hecho público el viernes, es la defensa más contundente de cualquier cadena de TV.

| etiquetas: abc , primera , enmienda , libertad , de , expresión
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5 comentarios
27 3 0 K 326 actualidad
Bombástico #2 Bombástico
Trump calienta que sales.
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wata #3 wata
Juro que por un momento he pensado que era el ABC de España y que habían llegado al absurdo absoluto.
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
La cadena ABC debe mentir, la autoritaria corrupta de Ayuso le dio a Trump un premio por ser el "faro de la libertá" en el mundo (dime de qué presumes y te diré de qué careces)
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Escafurciao #1 Escafurciao
Lo que cambia abc según el género.
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