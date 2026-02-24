edición general
1 meneos
11 clics

Abascal se revuelve contra Feijóo y le acusa de tratarle como un salvaje al que “domar”

<Accesible modo lectura> Vox no se deja domar por el PP. Aplicando la técnica de la ducha escocesa, Santiago Abascal ha echado este martes un jarro de agua fría sobre el optimismo que ayer parecía dominar las negociaciones para que el grupo ultra apoye la reelección de los presidentes de Extremadura y Aragón, María Guardiola y Jorge Azcón. Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha intentado hoy rebajar el alcance del documento marco presentado este lunes, ha afirmado que es un punto de partida y ha insistido

| etiquetas: pp , vox , negociaciones , poder , elecciones , pactos
1 0 0 K 20 politica
5 comentarios
1 0 0 K 20 politica
Battlestar #2 Battlestar
La verdad es que hay que admitir que Feijoo es un crack, no solo se las ha apañado para apestar literalmente a TODOS los partidos salvo a vox, y ahora se las está apañando para cabrear al único que puede apoyarle. Tal nivel de inepcia es digna de estudio.

Que oye, estoy convencido que llegarán a aun acuerdo, pero encabronando al otro aunque sepas que vas a llegar a un acuerdo por huevos, no va a ser igual de agradarle.
0 K 15
lixivia #1 lixivia
Como un cateto al que explicarle las cosas, la realidad duele.
1 K 13
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Paripé
0 K 11
Metabarón #3 Metabarón
Más bien un perrito al que corrigen cuando les da gañidos
0 K 9
Andreham #4 Andreham
El PP sigue creyendo que son señoritos y que pueden domar a los fascistas y se olvidan de que ellos tienen las armas y simplemente toleran a los señoritos por un arcaico sentimiento de "honor" y "lealtad" católica.

Pero hasta esas cosas, la historia lo ha demostrado, se pueden moldear al gusto de los que tienen las armas.
0 K 8

menéame