Ábalos, tras la petición del fiscal de prisión incondicional: "Es una decisión política"

Ábalos sostiene que se trata de una decisión "política" para "conseguir una declaración colaborativa". Afirma que se trata de una "profecía autocumplida" ya que en el auto de procesamiento y la petición del fiscal "incrementaron los delitos y las penas para incrementar el riesgo de fuga". El exministro también critica el doble rasero de la Fiscalía, ya que Anticorrupción "dejó en libertad a todos los Pujol, ahora que se celebra el juicio".