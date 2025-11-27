edición general
Ábalos, tras la petición del fiscal de prisión incondicional: "Es una decisión política"

Ábalos sostiene que se trata de una decisión "política" para "conseguir una declaración colaborativa". Afirma que se trata de una "profecía autocumplida" ya que en el auto de procesamiento y la petición del fiscal "incrementaron los delitos y las penas para incrementar el riesgo de fuga". El exministro también critica el doble rasero de la Fiscalía, ya que Anticorrupción "dejó en libertad a todos los Pujol, ahora que se celebra el juicio".

4 comentarios
jonolulu #2 jonolulu *
"niega el riesgo de fuga porque ni tiene patrimonio ni dónde ir"

No tengo a naaaadie
m.youtube.com/watch?v=FjcL4gAk5qY
2 K 36
#1 Khanbaliq
Tampoco ha descubierto el fuego el amigo Ábalos, lo ha visto hasta Stevie Wonder.
2 K 32
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Desde luego por destrucción de pruebas o poderse fugar no es, ya lo habrá hecho todo y fugarse a podido hace tiempo.
1 K 32
elsnons #4 elsnons
Abalos todo es política ahora, es donde está el dinero el poder pero tú caíste en desgracia por tu adicción al sexo. Te equivocaste al querer echar el pedo más alto que el culo y ahora toca la penitencia .
0 K 10

