Ábalos esgrime "lumbalgias de repetición" que le "impiden la movilidad" para que el juez le permita declarar desde prisión

Su defensa aporta al Tribunal Supremo informes médicos que describen sus dolencias y un síndrome depresivo ansioso

Pitchford
Antes no tenía ningún problema de movilidad ni limitaciones para el ejercicio.. Qué mal le está sentando la cárcel..
Ultron
#1 Algo tendrán las cárceles españolas, es entrar un corrupto y enfermar a los pocos días.
concentrado
#4 Sí, acaban con caraduritis. Se les pasa cuando dan con el juez adecuado que les prescribe la condicional.
devilinside
#1 Coño, porque ha dejado de moverse en lo suyo y ha perdido el entrenamiento en la zona lumbar, que hay que explicarlo todo
tul
#1 en breve terminal como zaplana y a tomar el sol y seguir robando de lo publico xD
beltraneja
Que monten un juzgado en la cárcel
Marcus78
Hombre, si se trata de quedarse encironado…
