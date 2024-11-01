Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los "periódicos". Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de "un exfuncionario que se ha identificado" en este procedimiento judicial y "que ya no trabaja en el Ministerio...