edición general
6 meneos
4 clics
Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

Aagesen recuerda que los proyectos de Forestalia investigados están en suspenso y pide auditoría en el ministerio

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los "periódicos". Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de "un exfuncionario que se ha identificado" en este procedimiento judicial y "que ya no trabaja en el Ministerio...

| etiquetas: aagesen , proyectos , forestalia , investigados , suspenso , auditoría
5 1 0 K 64 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
Harkon #1 Harkon
Por ponerr un poco de contexto en esto de Forestalia, resulta que fue Podemos quien lo denunció estando en el Gobierno autonómico, luego el PSOE presentó y validó los informes falsos por los que se llevaban pasta, Podemos lo denunció de nuevo en la campaña y el PSOE calló.

El resultado fue que el partido corrupto sacó un 24% y el que lo denunció un 0.9%

Parece que toca época de preferir corruptos, sean de la cuerda que sean
0 K 11
FunFrock #2 FunFrock
la corrupción del PSOE no tiene espacio en la portada de Meneame
0 K 9

menéame