¿A dónde va Europa?

Por ahora, a ningún lado. Da señas de querer ir a todas partes, pero en verdad sus élites carecen de la convicción y la fuerza moral para ir realmente a algún destino. ¿Cambiará eso algún rato? Por ahora, no. En general, hoy las élites europeas apuestan a todo a la vez, pero no se comprometen con nada de ese todo. Quieren libre mercado, pero aplican tibias políticas proteccionistas. Quieren reforzar su sistema financiero, pero los europeos prefieren invertir en EE. UU. porque la rentabilidad es cinco veces superior allí. Quieren actuar como...
| etiquetas: europa , evolución , socialdemocracia , derechas
"Las élites políticas europeas son sensibles al cambio global, pero adolecen de carácter para afrontar con firmeza y audacia el reto de construir el nuevo orden de acumulación económica y de legitimación política. La socialdemocracia es la más conservadora. Solo atina a aferrarse melancólicamente a los viejos tiempos globalistas, a los que adereza una desteñida y moralizante agenda verde. Los “verdes”, en una exhibición de cinismo descomunal, incorporan a su agenda… » ver todo el comentario
Y esas elites europedas son solo una REPRESENTACION del pueblo llano europedo.
Alguno se ha puesto los machos para desafiar a los gringos (no cuento a los zaristas)?
Alguno ha movido toda su empresa fuera del bloque colonizador, no tercerizar a china o similares?