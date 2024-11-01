·
2
meneos
26
clics
El 99,95% de los aspirantes supera las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2026
El Ministerio de Sanidad ha publicado la relación definitiva...
etiquetas
sanidad
pruebas
aspirantes
actualidad
6 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
*
han tenido la prudencia de no dejar pasar al 0,05% para justificar que estas pruebas sirven de filtro y no son otro coladero más que para lo único que sirve es para mantener la burocracia. Mónica, dimite de una vez, deja de hacer el ridículo!
1
K
22
#4
powernergia
La ignorancia habitual hablando de un tema del que no tienes ni idea.
1
K
21
#3
silzul
Entonce, la selectividad, Evau o como se llame ahora... No sirve para una mierda. Porqué prácticamente todo el mundo la supera con un 5. Pero es que la gracia no es superarla, sino en sacar la nota que te dé acceso a la plaza.
1
K
18
#6
Ratef
*
Titular inentendible o para cortos de miras. Es una prueba para establecer el número de orden en el cual se eligen las plazas mir. No da acceso a un título ni a nada más. Que se haya convertido en un monstruo que la gente estudia 2 años, incluso dejando de lado la propia carrera no quita lo que es.
1
K
18
#2
CharlesBrowson
Como hayan puesto el mismo empeño en controlar como lo del MIR....
0
K
8
#5
YSiguesLeyendo
de profesión, aprobadores. luego nadie los vuelve a poner a prueba ni a examinar de nada de nada. un papelito de haber aprobado tal día de tal año una prueba y se acabó
1
K
3
