9 muertos y 16 heridos en Ucrania tras masivo bombardeo ruso

Al menos siete personas, entre ellas dos niños, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad de Járkiv, confirmó este sábado (07.03.2026) el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien no descartó que haya más víctimas bajo los escombros. Otras dos personas perdieron la vida en bombardeos en distintos puntos del país. "Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkiv tras un ataque ruso con un misil balístico...