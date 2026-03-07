edición general
11 meneos
10 clics

9 muertos y 16 heridos en Ucrania tras masivo bombardeo ruso

Al menos siete personas, entre ellas dos niños, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad de Járkiv, confirmó este sábado (07.03.2026) el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien no descartó que haya más víctimas bajo los escombros. Otras dos personas perdieron la vida en bombardeos en distintos puntos del país. "Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkiv tras un ataque ruso con un misil balístico...

| etiquetas: ucrania , rusia , járkov , guerra
11 0 1 K 116 actualidad
14 comentarios
11 0 1 K 116 actualidad
Comentarios destacados:      
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Que diferencia con las bombas "de precisión" israelitas y estadounidenses, estas matan quirúrgicamente a decenas y decenas de niños de cada vez, los rusos claramente van matar civiles a propósito
4 K 33
Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano
#1 La verdad es que flipo con vosotros, pones otras guerras y sin venir a cuento por el medio para quitar hierro al asunto, es increíble... :palm:
5 K 62
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Qué diferencia con las bombas sionistas israelitas y estadounidenses, estas son operaciones quirúrgicas, que nos intentaba vender hace años Currahee, y que no acaban con vidas humanas, sino con "actores" y "maniquíes" de los ucronazis.
3 K 21
woody_alien #8 woody_alien
Pues que ineficacia pardiez. Bombardean masivamente y solo matan a 9, en cambio los otros bombardean con precisión y matan 160 niñas.
0 K 12
NATOstrófico #12 NATOstrófico
¿Es aquí donde vienen todos los NATOtandos a hacerse pajillas entre ellos?
0 K 10
Oestrimnio #9 Oestrimnio
La diferencia es que Rusia arrasa cientos de poblaciones DESPUÉS de que la población civil hubiese sido evacuada, mientras que los sionistas y yankis lo hacen MIENTRAS todavía la población intenta huir a otro lugar que será bombardeado de inmediato.
0 K 7
Cantro #13 Cantro
#9 Seguro que en tu cabeza sonaba bien, pero Rusia atacó de forma habitual corredores humanitarios

www.amnesty.org/es/latest/news/2022/03/ukraine-humanitarian-corridors-
0 K 11
Io76 #2 Io76
Los rusos deberian aprender de como se toman las "operaciones especiales" la OTAN y sus miembros.
Si hiciesen lo mismo Kiev hoy sería un solar.
8 K -30
Cantro #3 Cantro
#2 ¿Como Mariúpol, quieres decir? Fue la hostia de preciso todo. Precisamente demolieron la ciudad

Has arrimado tu sardina a un ascua apagada
9 K 125
Pertinax #4 Pertinax *
#2 Tranquilo, que no tienen nada que aprender de nadie. En eso son expertos. Vovchansk, Ucrania.  media
10 K 130
#6 pozz
#2 El numero de poblaciones ucranianas arrasadas al completo por los rusos, poblaciones que ya no existen, se cuentan por cientos.  media
7 K 93

menéame