El 85% de las grandes compañías españolas incumple los plazos de pago y se financia en parte a costa de las pymes según la PMcM. El nuevo informe va en línea con las advertencias del gobernador del Banco de España. PIMEM, patronal que pertenece a la plataforma contra morosidad, pide actuaciones a todos los niveles administrativos.
| etiquetas: grandes compañías , españa , plazos de pago , financiación , pymes
No sé si consiguen haciendo pero hubo una época en Telefónica que eran expertos en devolver facturas por los motivos más peregrinos. Y te pagaban a 120 días después de aceptar la factura ... cosa que con los peloteos igual se convertía en 150 días.
Pero eso no lo hacen solo a las pymes, las grandes lo que hacen es vender la deuda a bancos (previa comisón claro) para tener liquidez. Así que al final, venden 100 e ingresan 95.