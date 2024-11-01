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El 85% de las grandes compañías españolas incumple los plazos de pago y se financia en parte a costa de las pymes

El 85% de las grandes compañías españolas incumple los plazos de pago y se financia en parte a costa de las pymes

El 85% de las grandes compañías españolas incumple los plazos de pago y se financia en parte a costa de las pymes según la PMcM. El nuevo informe va en línea con las advertencias del gobernador del Banco de España. PIMEM, patronal que pertenece a la plataforma contra morosidad, pide actuaciones a todos los niveles administrativos.

| etiquetas: grandes compañías , españa , plazos de pago , financiación , pymes
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3 comentarios
16 4 0 K 199 actualidad
manbobi #2 manbobi
Algunos "CEO" de pymes son al mundo de ls empresa lo que los fachapobres a la política.
1 K 29
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Esos bonitos pagos a 30, 60, 90 días ,,, y algunos a 120 y 180. xD

No sé si consiguen haciendo pero hubo una época en Telefónica que eran expertos en devolver facturas por los motivos más peregrinos. Y te pagaban a 120 días después de aceptar la factura ... cosa que con los peloteos igual se convertía en 150 días.

Pero eso no lo hacen solo a las pymes, las grandes lo que hacen es vender la deuda a bancos (previa comisón claro) para tener liquidez. Así que al final, venden 100 e ingresan 95.
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#1 Galton
¡Es el mercado amijo! :take: :take: :take:
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