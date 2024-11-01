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81 Aniversario de la Liberación de Mauthausen

81 Aniversario de la Liberación de Mauthausen

Realidad y mitos en torno a la liberación del campo de concentración en su 81 aniversario

| etiquetas: aniversario , liberación , mauthausen , no olvidemos
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4 comentarios
8 2 0 K 146 actualidad
unaqueviene #2 unaqueviene
Bueno... estos días desde luego que no olvidamos... xD
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#4 Albarkas
#2 Me equivoqué de casilla. Gracias :palm: xD
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Moderdonia #1 Moderdonia *
Israel no hace lo mismo que la Alemania nazi. Los nazis escondían lo que estaban haciendo en Mauthausen. Los soldados israelíes suben a Tik Tok lo que hacen en Gaza.
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#3 ZamoraBigote
Mala época para empatizar con abuelos de sionistas
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