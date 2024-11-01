edición general
El 80 % de personas ve crecer este agujero negro: ¿por qué?

Esta ilusión óptica, conocida como "agujero en expansión", va más allá de engañar tu vista: también hace que tus pupilas se dilaten involuntariamente, un fenómeno que ha fascinado tanto a científicos como al público desde su descubrimiento. En 2022, investigadores de la Universidad de Oslo (Noruega), y la Universidad Ritsumeikan (Japón) demostraron que la ilusión es tan potente que engaña incluso a nuestros reflejos visuales automáticos.

