770%: el ‘pizza index’ se disparó durante el ataque a Venezuela

770%: el 'pizza index' se disparó durante el ataque a Venezuela

Varias pizzerías situadas en las inmediaciones del Pentágono, la sede del Departamento de Guerra de EE.UU., registraron un inusual aumento de actividad en la madrugada del sábado, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la extracción del dictador Nicolás Maduro, según datos y rastreos en tiempo real. El repunte de la actividad se mantuvo hasta alrededor de las 03:05 y luego cayó casi a cero, en un patrón que ya se había observado en otros episodios de alta tensión militar.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Me fascina que esto sea real. Esas pizzerías deberán tener unos controles de personal tremendos para que no se les llene de espías extranjeros sirviendo pizzas {0x1f605}
Xenófanes #4 Xenófanes
#2 Tampoco te sirve para saber qué está pasando exactamente. Sólo que se está cociendo algo y como los yanquis están metidos en tanto fregados…
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 Bueno, en este caso, se venía hablando de un posible ataque a Venezuela desde hace un mes.
Cuando atacaron a Iran también estaba la posibilidad en el ambiente.

Rara vez se inicia un ataque sin un aumento previo de la tensión contra el atacado.
themarquesito #7 themarquesito
#2 Para control de personal el que tienen en el Starbucks del edificio principal de la CIA en Langley. Para trabajar ahí te investiga el FBI con el fin de determinar si cumplirías los requisitos de acreditación para alto secreto
tul #3 tul
Pizzas a las 3 am? Gordilandia en su máximo explendor
Paltus #8 Paltus *
#3 Aquí haríamos paradita para cenar en medio de una operación militar de asaltar a un país y capturar al presidente, y si se estira la cosa un ventorrillo.
#10 guillersk
Tu no has tenido un despliegue en producción en la vida , hulio
#6 covacho
Lo raro es que no tengan una cocina interna para esto
#9 topecb
#6 Imagino que tendrán cocinas pero no tienen un Papa Johns xD
#1 cocococo
Yo compré unos cuantos paquetes de palomitas de maíz.
