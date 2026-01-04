770%: el ‘pizza index’ se disparó durante el ataque a Venezuela

Varias pizzerías situadas en las inmediaciones del Pentágono, la sede del Departamento de Guerra de EE.UU., registraron un inusual aumento de actividad en la madrugada del sábado, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la extracción del dictador Nicolás Maduro, según datos y rastreos en tiempo real. El repunte de la actividad se mantuvo hasta alrededor de las 03:05 y luego cayó casi a cero, en un patrón que ya se había observado en otros episodios de alta tensión militar.