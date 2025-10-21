edición general
Los 7 pecados capitales de Tebas y LaLiga: "Es una dictadura, se cree que el fútbol es solo suyo"

avier Tebas se ha ganado nuevos enemigos con su decisión de llevar un partido de LaLiga a Miami sin la aprobación del resto de clubes de la competición. La censura a las protestas de este fin de semana es solo una de las medidas controvertidas que se une a una larga lista, con sus acciones antipiratería o el férreo control de las imágenes. Este lunes terminó la jornada 9 de la temporada 2025/2026 de LaLiga, una que ha estado marcada por la última decisión controvertida de Javier Tebas.

Milmariposas #1 Milmariposas
Este tipo es la mafia hecha persona. :take:
