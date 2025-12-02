edición general
7 muertes y más de 700 lesiones graves relacionadas con errores en los medidores de glucosa para diabéticos [Ing]

7 muertes y más de 700 lesiones graves relacionadas con errores en los medidores de glucosa para diabéticos [Ing]

Algunos medidores de glucosa de Abbott Diabetes Care están proporcionando a los usuarios lecturas incorrectas de glucosa, un error que se ha relacionado con la muerte de al menos siete personas y más de 700 lesiones graves en todo el mundo, según una alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Las lecturas incorrectas de glucosa pueden dar lugar a un tratamiento inadecuado. Abbott advirtió que alrededor de 3 millones de sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus están afectados.

Natxelas_IV #1 Natxelas_IV *
Muchas más habría si no fuera por la existencia de estos sensores. Por supuesto que hay que pedir que no vuelva a suceder y que mejoren los controles de calidad, pero shit happens.
frankiegth #2 frankiegth *
#1. El "shit happens" es compatible con la vida, es una justificación para continuar, los fallecidos ya no podrán contarlo. Esos "medidores de glucosa" supongo que tendrán una parte de hardware (los sensores) y otra de software (la aplicación), no sería ni la primera ni la última vez que por temas de "software defectuoso" generalmente "patentado y cerrado" por "intereses privados" podemos incluso jugarnos la vida.
