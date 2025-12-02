7 muertes y más de 700 lesiones graves relacionadas con errores en los medidores de glucosa para diabéticos [Ing]

Algunos medidores de glucosa de Abbott Diabetes Care están proporcionando a los usuarios lecturas incorrectas de glucosa, un error que se ha relacionado con la muerte de al menos siete personas y más de 700 lesiones graves en todo el mundo, según una alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Las lecturas incorrectas de glucosa pueden dar lugar a un tratamiento inadecuado. Abbott advirtió que alrededor de 3 millones de sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus están afectados.