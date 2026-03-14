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60.000 fotos por segundo

60.000 fotos por segundo

Esa es la estimación actual de fotografías que se toman en el mundo. Eso significa que mientras usted leía estas dos primeras frases ya se han tomado unas 300.000 más. Y aquí viene mi pregunta: ¿para qué?

| etiquetas: fotografías , nostalgia
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6 comentarios
7 0 0 K 73 actualidad
#2 unocualquierax *
Pregunta que para qué :

Para detener el tiempo.
Para guardar en la memoria.
Para compartirlo con los ausentes.
Porque es una imagen hermosa.
Porque le gusta la fotografía.
Porque le sale de ...
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Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Pa k kieres saber eso jaja saludos
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#4 drstrangelove
Hace años que no tiro fotos de monumentos ni sitios de interés. Hay muchos profesionales que las hacen mejor que yo, sólo hay que buscarlas en internet.
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Sacronte #3 Sacronte
La ultima que he tomado es para ver el antes y despues de limpiar el almirez de la abuela xD  media
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andran #6 andran
Aunque no suelo hacerlo en alguna ocasión he tomado una foto o grabado un vídeo de un concierto al que he ido de un grupo que me gustaba.
No he vuelto a ver ni la foto ni el vídeo.

Sin embargo he revivido mil veces en mi cabeza el momento en que Fito se acercó al borde del escenario.
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#5 agustorve
Síndrome de Diógenes Digital, otra adición mas.
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menéame