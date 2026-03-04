edición general
El 52% de los votantes progresistas ve a Rufián como el mejor líder para una candidatura unitaria de la izquierda alternativa

El sondeo pregunta por el liderazgo de doce dirigentes políticos y sindicales (Gabriel Rufián, Alberto Garzón, Irene Montero, Mónica García, Pablo Bustinduy, Emilio Delgado o Unai Sordo) que podrían encabezar una hipotética candidatura de unidad, al margen de la que presente el Partido Socialista. La conclusión es clara. El sondeo revela que de entre todos esos perfiles con diversas trayectorias, una mayoría de electores elige a Gabriel Rufián como el favorito para liderar una candidatura unitaria de la izquierda alternativa.

Jaime131 #2 Jaime131
"...candidatura unitaria de la izquierda alternativa..."

Unitaria e izquierda en la misma frase. xD
#7 Tensk
#2 Eso no es lo peor. Lo peor es creerse de verdad que un independentista al que no le importa que se cruce la legalidad vigente va a poder ser buen gobernante de toda España.
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#7 al que no le importa que se cruce la legalidad vigente

Pues qué bien que se instale la idea de que quienes cruzan la legalidad no son aptos para gobernar, espero que la derecha tome buena nota de ello y dejen de votar a corruptos y quienes utilizan las instituciones del estado contra rivales políticos, que eso también es "cruzar la legalidad vigente".
#18 Tensk
#14 ¿Me quieres decir algo con eso del "y tú más"?

Ah, que eres tú, nada, nada, circulen.
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#18 Ya sabía yo que sí hay "legalidades vigentes" que no te importa que se crucen. xD
#23 Tensk
#19 Eso te lo has inventado, no he dicho eso ni nada que se le parezca.
#13 concentrado
Anguita lo dejó muy claro: "programa, programa, programa". Ahora todo son sondeos y muestras de afecto, pero cuando lleguen las elecciones han de presentar propuestas creíbles, porque de humo ya hay bastante en el ambiente.
#21 Jotax
#13 Es que lo digo muchas veces, ojala se pudieran quitar las siglas del papel a la hora de votar y la gente votara programa (alguno a lo mejor tendría que aprender a leer). Da igual de donde fuera el partido se votaría lo que creyera mas conveniente pero vamos es un sueño imposible no hay forma de hacerlo.
Doisneau #15 Doisneau
#11 Si no hay algo, se lo inventan los cloaqueros y ya esta. Y por el otro lado, te diran que no es berdadera izquierda.
Doisneau #5 Doisneau
Que se prepare, que le vienen ataques preventivos no solo de las cloacas sino tambien de la berdadera hizquierda aka podemos.

Por lo demas, esta claro que es la mejor opcion por descarte. Al menos Yolanda Diaz ha renunciado y dejado espacio para que se regenere la izquierda, ahora el reto va a ser superar el sabotaje de los morados, que ya demostraron con sumar que prefieren romper la baraja si no lideran ellos, y que no hay ninguna esperanza de que dejen sus respectivos carguitos, cualquier incumplimiento del numero de mandatos ya se encargaran las bases de dar un Si al 95% como siempre y a seguir embarrando el bloque de izquierdas :->
Niessuh #11 Niessuh
#5 Eso estaba pensando, ¿tiene Rufian algún trapo sucio del que tirar, por minucia que sea? porque esta gentuza sacara lo que sea
Parece bastante inmaculado, la única cosa es meterse en su vida amorosa, supongo que caerian tan bajo.
Asimismov #17 Asimismov *
Rufian es el señor que hizo grande al diputado Casero, ese que consiguió aprobar la reforma laboral de Yolanda Díaz, porque Rufian y ERC no la tragaban.
#20 daniMate
Como debe estar la izquierda plagada de ineptos para que los votantes prefiramos a un independentista antes que a uno de la Izquierda Verdadera.
Tachy #3 Tachy
Pues no será. Fin.
#4 pirat *
Nunca llegará un catalán a presidir este estado,
ni esta generación podra opinar sobre la constitución que nos rige y refrendaron otros que ya no están entre nosotros y con ello decidir sibre la relación iglesia/estado, la monarquía, el sistema electoral,,,
DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus
#4 Francisco Pi i Margall y Estanislao Figueras, fueron presidentes de la primera república, ambos nacidos en Barcelona.
#9 pirat
#8 Perdona, me la envaino.
En mis primeros cincuenta... la mayoría de presidentes llevaban una z en el apellido y cuando borrell lo intentó antes de ser defenestrado, tuvo que pasar de josep a josé...
A por ellos oeee
DocendoDiscimus #22 DocendoDiscimus
#9 Duraron meses, casi nadie se acuerda de ellos. Pero ahí están, jajajajaja.
#6 encurtido
No sé a quién han preguntado, pero creo que no han tenido que hay varios ejes en política.

Si tenemos en cuenta sólo el eje ideológico (de izquierda a derecha), podría ser una buena opción. También suena al enésimo golpe de efecto que produzca ilusión al votante, pero podría ser.

Y nos estamos olvidando que también está el eje independentismo / no independentismo. El mismo por el que un votante de Junts no vota al PP aunque sean partidos calcados, entre otras similitudes de derecha por ahí,…   » ver todo el comentario
Ludovicio #16 Ludovicio
#6 El "eje ideológico" en si son muchos ejes.
Izquierda y derecha solo es uno de ellos.
Felón_Task #1 Felón_Task *
Irene Montero mucho mejor.
Niessuh #10 Niessuh
#1 Discrepo.
Falk #12 Falk
#1 independientemente de su desempeño, es una figura muy quemada. La izquierda moderada y los indecisos no la ven con buenos ojos.
