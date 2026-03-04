El 52% de los votantes progresistas ve a Rufián como el mejor líder para una candidatura unitaria de la izquierda alternativa

El sondeo pregunta por el liderazgo de doce dirigentes políticos y sindicales (Gabriel Rufián, Alberto Garzón, Irene Montero, Mónica García, Pablo Bustinduy, Emilio Delgado o Unai Sordo) que podrían encabezar una hipotética candidatura de unidad, al margen de la que presente el Partido Socialista. La conclusión es clara. El sondeo revela que de entre todos esos perfiles con diversas trayectorias, una mayoría de electores elige a Gabriel Rufián como el favorito para liderar una candidatura unitaria de la izquierda alternativa.
Unitaria e izquierda en la misma frase.
Pues qué bien que se instale la idea de que quienes cruzan la legalidad no son aptos para gobernar, espero que la derecha tome buena nota de ello y dejen de votar a corruptos y quienes utilizan las instituciones del estado contra rivales políticos, que eso también es "cruzar la legalidad vigente".
Ah, que eres tú, nada, nada, circulen.
Por lo demas, esta claro que es la mejor opcion por descarte. Al menos Yolanda Diaz ha renunciado y dejado espacio para que se regenere la izquierda, ahora el reto va a ser superar el sabotaje de los morados, que ya demostraron con sumar que prefieren romper la baraja si no lideran ellos, y que no hay ninguna esperanza de que dejen sus respectivos carguitos, cualquier incumplimiento del numero de mandatos ya se encargaran las bases de dar un Si al 95% como siempre y a seguir embarrando el bloque de izquierdas
Parece bastante inmaculado, la única cosa es meterse en su vida amorosa, supongo que caerian tan bajo.
ni esta generación podra opinar sobre la constitución que nos rige y refrendaron otros que ya no están entre nosotros y con ello decidir sibre la relación iglesia/estado, la monarquía, el sistema electoral,,,
En mis primeros cincuenta... la mayoría de presidentes llevaban una z en el apellido y cuando borrell lo intentó antes de ser defenestrado, tuvo que pasar de josep a josé...
A por ellos oeee
Si tenemos en cuenta sólo el eje ideológico (de izquierda a derecha), podría ser una buena opción. También suena al enésimo golpe de efecto que produzca ilusión al votante, pero podría ser.
Y nos estamos olvidando que también está el eje independentismo / no independentismo. El mismo por el que un votante de Junts no vota al PP aunque sean partidos calcados, entre otras similitudes de derecha por ahí,… » ver todo el comentario
Izquierda y derecha solo es uno de ellos.