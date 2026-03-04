El 52% de los votantes progresistas ve a Rufián como el mejor líder para una candidatura unitaria de la izquierda alternativa

El sondeo pregunta por el liderazgo de doce dirigentes políticos y sindicales (Gabriel Rufián, Alberto Garzón, Irene Montero, Mónica García, Pablo Bustinduy, Emilio Delgado o Unai Sordo) que podrían encabezar una hipotética candidatura de unidad, al margen de la que presente el Partido Socialista. La conclusión es clara. El sondeo revela que de entre todos esos perfiles con diversas trayectorias, una mayoría de electores elige a Gabriel Rufián como el favorito para liderar una candidatura unitaria de la izquierda alternativa.