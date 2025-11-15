·
Los 50 mejores libros españoles del último medio siglo
Un jurado de 116 especialistas selecciona los títulos más relevantes desde la muerte del dictador en 1975
etiquetas
babelia
el país
literatura
cultura
2 comentarios
#1
Torrezzno
Muro de pago
0
K
20
#2
MoñecoTeDrapo
Vera, una historia de amor
de Juan del Val
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
