El 50% de la inversión en Defensa en España se lo llevan estas empresas

Airbus, Rheinmetall Expal, Escribano, Kongsberg e Indra fueron los cinco grandes grupos que acapararon el 50% de las adjudicaciones de contratos para equipamiento del Ministerio de Defensa en los últimos tres años con un importe conjunto de 5.346 millones de euros de los 10.667 millones contratados en este trienio por los principales departamentos del ministerio.