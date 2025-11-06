50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

La operación Marabunta fue simultánea de la operación Trapecio. Se ponía orden en un despliegue terrestre, marítimo y aéreo con el que se anticipó a la llegada de los marroquís convocados por el rey Hasán II para tomar el Sáhara
| etiquetas: marcha verde , marruecos
Pero sí. Tenemos un plan para invadir Portugal por si sus toallas dejan de secar como deben.
Y claro que hay un plan de guerra contra Marruecos, siempre lo ha habido.
