50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

La operación Marabunta fue simultánea de la operación Trapecio. Se ponía orden en un despliegue terrestre, marítimo y aéreo con el que se anticipó a la llegada de los marroquís convocados por el rey Hasán II para tomar el Sáhara

Tunguska08Chelyabinsk13
Una marcha diseñada por la CIA, y apalabrada con el Emérito, porque esté último quería el apoyo de los USA en la sucesión del Dictador. Como revelaron los cables de wikileaks del embajador USAno en Marruecos de la época.
karakol
Bueno, España, y todos los países, siempre tienen planes de guerra o defensa preparados para con sus vecinos. En el Libro Blanco de la Defensa y la Estrategia de Seguridad Nacional hay indicaciones generales, aunque, obviamente, los detalles son clasificados.

Pero sí. Tenemos un plan para invadir Portugal por si sus toallas dejan de secar como deben.

Y claro que hay un plan de guerra contra Marruecos, siempre lo ha habido.

Barriales
Una llamada de tlf gringa y bajada de pantalones historica.
