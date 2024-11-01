47 formas en las que Trump ha hecho la vida menos asequible en el último año [ENG]

En el primer año de su segundo mandato, el presidente Trump ha contribuido activamente a que la vida sea menos asequible para la clase trabajadora. La asequibilidad tiene dos caras: los precios y los salarios. Mientras el debate público se centra en el aumento de los costes, el daño más grave de la administración ha venido de sus políticas, que contienen los salarios y debilitan el poder de negociación de los trabajadores. El 47.º presidente ha impulsado una agenda que recorta los ingresos de todos salvo de los hogares más ricos.