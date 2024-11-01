edición general
44 años de Welcome to Hell de Venom: los tres días que cambiaron el heavy metal...

Hay discos que se convierten en clásicos y todavía a día de hoy hay gente que se pregunta por qué. Uno de ellos podría ser el debut de los Venom. Welcome to Hell no inventó nada, pero sí hizo que otros gracias a él crearan nuevos subgéneros. El thrash, death y black, en general, todo el extremo, nunca serían igual sin que estos tres intrépidos jovenzuelos formados en Newcastle hace más de 40 años grabaran este amasijo de ruido y distorsión que, milagrosamente encontró la admiración y el respeto, pero también el desprecio de algunos...

etiquetas: heavy , música , metal , rock
comentarios
#2 Desolate
Este y el segundo que sacaron me parecen obras maestras del heavy metal...
devilinside #1 devilinside
A mí me dejó tó loco a ms quince añitos
Deviance #3 Deviance
In legue with Satan y, Witchin hour, esta última versionada por Slayer. Dos temazos.
