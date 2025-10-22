edición general
El 40% de los españoles ha tenido que esperar 8 días para ver a su médico de familia

La segunda oleada del Barómetro Sanitario 2025 muestra las demoras en atención primaria, que las colonoscopias son las pruebas médicas con mayor lista de espera y que continúa la preferencia por la pública

| etiquetas: españa , sanidad
¿Sólo? Dos semanas en Córdoba el mes pasado, y mi madre en el pueblo casi un mes.
#1 el 40% son los afortunados, el resto esperó más
#1 es una puta vergüenza.
Poco nos pasa para los políticos que tenemos.
#13 ¿Y lo guapos que son? y la mayoría de derechas y con Vox ¿Hace falta más?
#1 Que se cambie de pueblo
En los noventa eran 7.
Salvo que como mi familia, de isfas, tengas al médico al día siguiente sonriente y descendiente directo de Gregorio Maranhon.
Pagar impuestos para esto...
#6 No los pagues.
En mi caso pueden ser dos semanas habitualmente .

Pero, a ver, que tampoco es urgente. Otras he llamado al 061, y he tenido un medico en casa a las dos horas.

En el siglo XXI es un poco retro lo de ir a ver al médico

Edit: justo ahora podría pedir hora para dentro de 5 días. Pero insisto, es que ya no hay una cola. Una urgencia puede pasar antes y una visita para seguimiento de una crónica se puede ir más tiempo.
Literalmente ahora mismo, C. Madrid ciudad del sur, primera cita en medico de familia presencial 18 de noviembre.
Telefónica ni siquiera hay.
Pues si, 7 días  media
En Castellon antes de pandemia era de 2 a 3 dias, de forma muy excepcional 4 dias.
Despues de pandemia pasamos a 14 dias (o 10 dias laborables).
En mi pueblo hasta hace poco, 3-4 años, te daban cita en 2-3 días, ahora van por 10-15.

El motivo: no hay un médico fijo como sí lo ha habido durante muchos años (hasta que se jubiló el que había), ahora lo contratan unos meses, lo echan o se va, nos pasamos días sin médico, lo contratan pero media jornada aquí y otra media jornada en otro pueblo, se vuelve a ir,...

Eso en un pueblo de Granada a 5km de la capital.
Claro, los que vamos a la privada lo tenemos el mismo día y los pobres de la pública al cabo de 15.

La media da 8 días.
#9 Depende, ya empieza a estar saturada ¿Te has sacado el pase VIP de Sanitas?
