14
meneos
14
clics
El 40% de los españoles ha tenido que esperar 8 días para ver a su médico de familia
La segunda oleada del Barómetro Sanitario 2025 muestra las demoras en atención primaria, que las colonoscopias son las pruebas médicas con mayor lista de espera y que continúa la preferencia por la pública
etiquetas
españa
sanidad
12
2
0
K
123
actualidad
16 comentarios
12
2
0
K
123
actualidad
#1
Sandman
¿Sólo? Dos semanas en Córdoba el mes pasado, y mi madre en el pueblo casi un mes.
3
K
31
#5
titomeneao
#1
el 40% son los afortunados, el resto esperó más
0
K
9
#13
Nómada_sedentario
#1
es una puta vergüenza.
Poco nos pasa para los políticos que tenemos.
0
K
10
#15
sotillo
#13
¿Y lo guapos que son? y la mayoría de derechas y con Vox ¿Hace falta más?
0
K
10
#14
sotillo
#1
Que se cambie de pueblo
0
K
10
#2
Pertinax
*
En los noventa eran 7.
1
K
27
#3
mikhailkalinin
Salvo que como mi familia, de isfas, tengas al médico al día siguiente sonriente y descendiente directo de Gregorio Maranhon.
1
K
25
#6
doppel
Pagar impuestos para esto...
0
K
20
#11
cosmonauta
#6
No los pagues.
0
K
16
#8
cosmonauta
*
En mi caso pueden ser dos semanas habitualmente .
Pero, a ver, que tampoco es urgente. Otras he llamado al 061, y he tenido un medico en casa a las dos horas.
En el siglo XXI es un poco retro lo de ir a ver al médico
Edit: justo ahora podría pedir hora para dentro de 5 días. Pero insisto, es que ya no hay una cola. Una urgencia puede pasar antes y una visita para seguimiento de una crónica se puede ir más tiempo.
0
K
16
#4
Klamp
*
Literalmente ahora mismo, C. Madrid ciudad del sur, primera cita en medico de familia presencial 18 de noviembre.
Telefónica ni siquiera hay.
1
K
15
#12
El_dinero_no_es_de_nadie
Pues si, 7 días
0
K
15
#10
Ormuzd
En Castellon antes de pandemia era de 2 a 3 dias, de forma muy excepcional 4 dias.
Despues de pandemia pasamos a 14 dias (o 10 dias laborables).
0
K
10
#7
MPR
*
En mi pueblo hasta hace poco, 3-4 años, te daban cita en 2-3 días, ahora van por 10-15.
El motivo: no hay un médico fijo como sí lo ha habido durante muchos años (hasta que se jubiló el que había), ahora lo contratan unos meses, lo echan o se va, nos pasamos días sin médico, lo contratan pero media jornada aquí y otra media jornada en otro pueblo, se vuelve a ir,...
Eso en un pueblo de Granada a 5km de la capital.
0
K
7
#9
Lorips_
Claro, los que vamos a la privada lo tenemos el mismo día y los pobres de la pública al cabo de 15.
La media da 8 días.
0
K
6
#16
sotillo
#9
Depende, ya empieza a estar saturada ¿Te has sacado el pase VIP de Sanitas?
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
