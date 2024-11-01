40 ciudades con nombres diferentes en la Edad Media [ENG]

Las ciudades pueden ser tan cambiantes como los imperios que las gobernaron. Un vistazo a un mapa medieval revela lugares familiares ocultos bajo nombres muy diferentes: Constantinopla por Estambul, Edo por Tokio, Ragusa por Dubrovnik. Algunos cambiaron oficialmente en la era moderna, a menudo para reflejar cambios políticos, nuevas identidades nacionales o reajustes fronterizos. Otras eran conocidas en la Europa medieval por nombres latinizados o extranjeros que difieren de los que ahora se usan en sus lenguas locales. Aquí 40 ejemplos.