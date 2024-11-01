Por qué 3dfx, empresa pionera de la aceleración 3D, entró en bancarrota en apenas 4 años [Ing]

Si digo que 3dfx inventó la categoría de productos de aceleración 3D, estoy seguro de que alguien se enfadaría conmigo. Pero creo que se puede afirmar sin temor a equivocarse que las tarjetas Voodoo de 3dfx fueron las primeras aceleradoras de juegos 3D que tuvieron éxito comercial. El 15 de octubre de 2002, 3dfx cerró sus puertas. 3dfx llevaba unos 2 años sin ser una empresa viable, tras haber vendido la mayor parte de su propiedad intelectual a su rival Nvidia el 15 de diciembre de 2000, tras declararse en quiebra obligada por sus acreedores.