El 33 % de las familias dan melatonina a sus hijos por consejo de allegados o de internet: «Debería ser considerada un fármaco»

Además, la mitad de ellas mantiene el tratamiento durante meses o años sin supervisión médica; una cuestión que preocupa a la comunidad médica debido a «la poca información de la que disponemos respecto al uso muy prolongado de esta en pediatría». «El uso sin una recomendación médica por parte de las familias podría atribuirse a la sensación de seguridad que transmite la melatonina, al no estar catalogada como fármaco», sostiene Martínez-Cayuelas. De hecho, según los resultados de la encuesta, el 77,8 % de las familias tiene una percepción de s

3 comentarios
Kasterot #2 Kasterot
Lo que yo he leído es que la melatonina en adultos no tiene perjuicios
Lei que mejor la de liberación rápida, hay otra de liberación lenta que según decían puede fastidiar la producción de melatonina natural
Arkhan #1 Arkhan
Me veo venir que esto va a acabar siendo de las cosas que los adultos podíamos usar cuando lo necesitáramos de verdad hasta que cuatro mermaos lo han puesto de moda y han empezado a tomarlo como caramelos.
#3 tropezon
#1 Siempre les podrían dar a los niños un chupito de anis dulce. Por lo menos iban a dormir más contentos :troll:
