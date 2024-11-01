edición general
Las 30 mejores aventuras de D&D de todos los tiempos

Con motivo del 30 aniversario de D&D, en el número 116 de la revista Dungeon (noviembre de 2004) publicaron un artículo sobre las 30 mejores aventuras de D&D. En nuestro país, el artículo apareció en el número 11 de la revista Dragón, publicado por Devir un año después (noviembre de 2005). Para la confección de esa lista se recurrió a un comité de expertos, 16 diseñadores de D&D, entre los que podemos citar a Monte Cook, Ed Greenwood, Bill Slavicsek o Jean Rabe, tristemente fallecida hace unos días :-(

vvjacobo #1 vvjacobo *
hay rol, hay meneo. Ahora necesito que alguien me pase dónde puedo descargarlas :-D
1 K 18
#3 Maikimaik *
#1 No sé si tendrá de D&D, pero a mí esta página me dejó sorprendido.
www.sinergiaderol.com/sumario.html
0 K 10
#4 Maikimaik
#1 y de hecho sí que hay, pero no sé de qué edición.
www.sinergiaderol.com/aventuras/av-d&d.html
0 K 10
#2 oscarcr80
Cuidado con el rol. Te puedes convertir en asesino.

Que lo dice Antena3TV y Tele5.
0 K 9

