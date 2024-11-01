Las 30 mejores aventuras de D&D de todos los tiempos

Con motivo del 30 aniversario de D&D, en el número 116 de la revista Dungeon (noviembre de 2004) publicaron un artículo sobre las 30 mejores aventuras de D&D. En nuestro país, el artículo apareció en el número 11 de la revista Dragón, publicado por Devir un año después (noviembre de 2005). Para la confección de esa lista se recurrió a un comité de expertos, 16 diseñadores de D&D, entre los que podemos citar a Monte Cook, Ed Greenwood, Bill Slavicsek o Jean Rabe, tristemente fallecida hace unos días :-(