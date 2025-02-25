edición general
3 meneos
9 clics
Las 27 infraestructuras "básicas" urgentes para el futuro Granada requieren una inversión de 16.500 millones de euros

Las 27 infraestructuras "básicas" urgentes para el futuro Granada requieren una inversión de 16.500 millones de euros

Piden a Gobierno y Junta incluir la realización de proyectos para que AVE llegue a Madrid por Jaén o la extensión del tren litoral desde Algeciras hasta la Costa Tropical. La nueva actualización de informe de la CGE y la Cámara de Comercio rescata proyectos como el teleférico, la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada, o cerrar el anillo de la Circunvalación. El nuevo informe de infraestructuras de la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio ha fijado 27 infraestructuras "básicas" y "clave" para el futuro.

| etiquetas: granada , tren , ave , autovía , corredor , jaén , costa tropical , nevada
2 1 0 K 23 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Pues que invierta el Sector Privado, que es lo que han votado los granadinos, tanto en la Junta como en la alcaldía de Granada. Que metan dinero los empresarios y el que quiera usar la infraestructura que pague ticket,.que de eso va la Derecha.
1 K 36
woody_alien #5 woody_alien
La junta ya dijo que no quería el dinero porque putos catalanes ... cadenaser.com/andalucia/2025/02/25/la-junta-rechaza-la-quita-de-la-deu
1 K 32
#1 kaos_subversivo
Ampliar sierra nevada, "basica" y urgente...
Cuentame mas, camara de comercio.
2 K 29
#4 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Entre los derechos básicos que una sociedad decente y equitativa deben proveer a sus ciudadanos, tiene que estar, y espero que se me proporcione pronto Perro:

- Un yate
- Un servicio de chóferes 24h
- Y una tarjeta para los gastos diarios, minucias.

Espero que se sepa estar a la altura, y se haga efectivo a la menor brevedad.
0 K 14
reithor #3 reithor
Yo añadiría una más, que evite a los escuadristas fascistas de Abascal dar porrazos a la gente e irse de rositas, ni detenidos ni nada.
0 K 11
#6 z1018
Lo del AVE a Madrid por Jaén a qué viene, ¿para ahorrar 15 minutos de viaje?.
El AVE por Antequera le permite conectarse con Sevilla y Málaga además de Madrid.
0 K 7
Cristian_AC #7 Cristian_AC
#6 Con la de gente de Jaén que vive en granada o baja todos los días, conozco dos amigos que van en coche de una ciudad a otra, creo que sale rentable.
0 K 9

menéame