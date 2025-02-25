Las 27 infraestructuras "básicas" urgentes para el futuro Granada requieren una inversión de 16.500 millones de euros

Piden a Gobierno y Junta incluir la realización de proyectos para que AVE llegue a Madrid por Jaén o la extensión del tren litoral desde Algeciras hasta la Costa Tropical. La nueva actualización de informe de la CGE y la Cámara de Comercio rescata proyectos como el teleférico, la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada, o cerrar el anillo de la Circunvalación. El nuevo informe de infraestructuras de la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio ha fijado 27 infraestructuras "básicas" y "clave" para el futuro.
| etiquetas: granada , tren , ave , autovía , corredor , jaén , costa tropical , nevada
Cuentame mas, camara de comercio.
- Un yate
- Un servicio de chóferes 24h
- Y una tarjeta para los gastos diarios, minucias.
Espero que se sepa estar a la altura, y se haga efectivo a la menor brevedad.
El AVE por Antequera le permite conectarse con Sevilla y Málaga además de Madrid.