Las 27 infraestructuras "básicas" urgentes para el futuro Granada requieren una inversión de 16.500 millones de euros

Piden a Gobierno y Junta incluir la realización de proyectos para que AVE llegue a Madrid por Jaén o la extensión del tren litoral desde Algeciras hasta la Costa Tropical. La nueva actualización de informe de la CGE y la Cámara de Comercio rescata proyectos como el teleférico, la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada, o cerrar el anillo de la Circunvalación. El nuevo informe de infraestructuras de la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio ha fijado 27 infraestructuras "básicas" y "clave" para el futuro.