26 años del Excalibur de los Grave Digger: la leyenda del Rey Arturo llevada al heavy metal

Ahora que se está acabando el año, hay muchos discos que cumplen su 26º aniversario. Uno de ellos, es el Excalibur de las leyendas germanas del heavy/power metal, Grave Digger, comandados por el veterano Chris Boltendahl. Una banda que por el año 1999 cerraba una de las trilogías medievales más interesantes que se hayan llevado al tamiz del heavy metal. Con Excalibur posiblemente ponían punto y final a su etapa más dorada y lo hacían con uno de sus mejores discos. Es el momento de desenvainar la espada, es el momento de hacerlo con la Excalibur