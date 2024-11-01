edición general
4 meneos
40 clics
25 principios de vida del estoicismo

25 principios de vida del estoicismo  

Los estoicos eran conocidos por tener sus principios a mano. De hecho, eso en sí mismo es un principio. Marco Aurelio dice que siempre, de la misma manera que los médicos tienen sus herramientas a mano por si tienen que operar en cualquier momento, pues nosotros tenemos que tener a mano nuestros principios porque, bueno, en cualquier momento podemos necesitarlos. Y de los cinco que vamos a ver a continuación, algunos son, o mejor dicho, yo sé que parecen simples, ya ponerlos en práctica es otra historia.

| etiquetas: principios , filosofía , vida , estoicismo , podcast
3 1 0 K 91 Filosofía
2 comentarios
3 1 0 K 91 Filosofía
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Déjense de zarandajas. ¡Epicureísmo o barbarie!
1 K 25
#2 Leon_Bocanegra
El único estoico bueno es este  media
0 K 13

menéame