edición general
7 meneos
104 clics

Los 25 países con mayor riqueza MEDIANA. Fuente: Informe de Riqueza Global de UBS 2025

Mapa con los 25 países con mayor riqueza MEDIANA. Según el Informe de Riqueza Global de UBS 2025.

| etiquetas: riqueza , patrimonio
6 1 0 K 79 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 79 actualidad
Bald #1 Bald
Es impresionante como el incremento del precio de la vivienda y el gran número de propietarios hace que España aparezca en este ranking por encima de países como Estados Unidos a Alemania.
1 K 29
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Si se quitaran varios semi paraísos fiscales y a los piratas anglos, España estaría aún más arriba. Curioso.

es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estadística)
0 K 18
Benu #3 Benu
Más abajo de la noticia se comenta el caso de Alemania como curiosa mezcla de poca propiedad de la vivienda y fuerte sistema de pensiones. Resultado baja riqueza mediana.
0 K 10

menéame