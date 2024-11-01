·
Los 25 países con mayor riqueza MEDIANA. Fuente: Informe de Riqueza Global de UBS 2025
Mapa con los 25 países con mayor riqueza MEDIANA. Según el Informe de Riqueza Global de UBS 2025.
|
riqueza
patrimonio
actualidad
#1
Bald
Es impresionante como el incremento del precio de la vivienda y el gran número de propietarios hace que España aparezca en este ranking por encima de países como Estados Unidos a Alemania.
1
K
29
#4
Benu
Si os interesa el informe completo en inglés:
www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/global-wealth-report/_
1
K
19
#2
Sergio_ftv
Si se quitaran varios semi paraísos fiscales y a los piratas anglos, España estaría aún más arriba. Curioso.
es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estadística)
0
K
18
#3
Benu
Más abajo de la noticia se comenta el caso de Alemania como curiosa mezcla de poca propiedad de la vivienda y fuerte sistema de pensiones. Resultado baja riqueza mediana.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
