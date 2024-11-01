25 manuscritos medievales que puedes consultar en línea ahora mismo [Eng]  

Una pregunta que me hacen con frecuencia en mi papel de experto en arte medieval insólito es: ¿dónde encuentras a todos estos tipos? Quizás sepas que casi todas las instituciones con una colección importante de manuscritos medievales digitalizan muchas de sus obras más significativas y las ponen a disposición del público en línea. Sin embargo, con miles de manuscritos disponibles, ¡puede ser difícil saber por dónde empezar! Aquí tienes algunas recomendaciones que he recopilado a lo largo de mi experiencia como curador de arte medieval insólito.