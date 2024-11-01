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25 manuscritos medievales que puedes consultar en línea ahora mismo [Eng]

25 manuscritos medievales que puedes consultar en línea ahora mismo [Eng]  

Una pregunta que me hacen con frecuencia en mi papel de experto en arte medieval insólito es: ¿dónde encuentras a todos estos tipos? Quizás sepas que casi todas las instituciones con una colección importante de manuscritos medievales digitalizan muchas de sus obras más significativas y las ponen a disposición del público en línea. Sin embargo, con miles de manuscritos disponibles, ¡puede ser difícil saber por dónde empezar! Aquí tienes algunas recomendaciones que he recopilado a lo largo de mi experiencia como curador de arte medieval insólito.

| etiquetas: manuscritos , medievales , online , historia
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2 comentarios
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Charles_Dexter_Ward #1 Charles_Dexter_Ward
Cc @Jakeukalane .No sé si conoces este substack, muy recomendable.
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themarquesito #2 themarquesito
Añado por aquí las Cantigas de Santa María
rbme.patrimonionacional.es/s/rbme/item/11337
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