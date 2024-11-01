25 años de exhumaciones en España: "Hay pueblos en los que todavía quedan más muertos fuera del cementerio que dentro"

El 21 de septiembre del año 2000 se realizó en Priaranza del Bierzo, en León, la primera exhumación científica de la historia de España. Un cuarto de siglo después, las cifras siguen siendo poco optimistas: más de 100.000 desaparecidos en cerca de 6.000 fosas distribuidas por todo el país.
| etiquetas: españa , franco , exhumaciones
Silenciados bajo el peso de la amnesia institucional que sancionó en toda España la Ley de Amnistía de 1977. El instrumento de la "reconciliación nacional" y de la "superación del pasado", se repetía incansablemente durante los años de la Transición. El instrumento de la impunidad, matizan sin miramientos las asociaciones memorialistas.
Efectivamente, las autoridades franquistas se autoamnistiaron sus crímenes y torturas, quedando sentados en sus poltronas. Y eligieron la democracia que tenía que tener España.