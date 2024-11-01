El 23-F y la OTAN ¿Qué ocurrió el 23 de febrero de 1981?

Para entender lo ocurrido el 23 F es necesario enumerar sus antecedentes y la resistencia da Suárez a entrar en la OTAN. El 23 de febrero de 1981 se produce el golpe de estado organizado por EEUU y los poderes fácticos para desmantelar la UCD, situar a los socialistas en el Gobierno y meter a España en la OTAN. Se celebró el Referéndum de la OTAN. El diseño trampa de la pregunta y la utilización por el gobierno de la única televisión existente. irregularidades cometidas por el partido de Felipe González para mantener a España en la OTAN.