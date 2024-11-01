edición general
El 23-F y la OTAN ¿Qué ocurrió el 23 de febrero de 1981?

Para entender lo ocurrido el 23 F es necesario enumerar sus antecedentes y la resistencia da Suárez a entrar en la OTAN. El 23 de febrero de 1981 se produce el golpe de estado organizado por EEUU y los poderes fácticos para desmantelar la UCD, situar a los socialistas en el Gobierno y meter a España en la OTAN. Se celebró el Referéndum de la OTAN. El diseño trampa de la pregunta y la utilización por el gobierno de la única televisión existente. irregularidades cometidas por el partido de Felipe González para mantener a España en la OTAN.

tierramar
Con Felipe Gonzalez el partido socialista dejo de ser lo que fue, y se convirtio en uno de los brazos del Regimen 78, sirviendo a los intereses de EEUU, prolongando el franquismo, de hecho, si el franquismo duro tanto fue porque le convenía a EEUU
makinavaja
#1 El PSOE nunca fue un partido importante, ni durante el franquismo, que ni estaba ni se le esperaba, ni después... hasta que recibió apoyo económico a espuertas desde EEUU para que desbancara al PCE, que era lo que le daba miedo a EEUU, preferían tener una pseudo-izquierda light controlada...
uyquefrio
#1 ¿Y que era antes? ¿el partido que se negó a armar el pueblo en el 36 ante el golpe militar o el que no dudó en asumir la función de partido único durante la dictadura de Primo de Rivera? :troll:
tierramar
A Carrero se lo cargaron cuando se rebelo frente a Kissinger, a Suarez simplemente lo desbancaron. Pero AHORA, Trump y secuaces están interviniendo en España para que el siguiente gobierno sea PP.VOX o PPSOE; a las ordenes yanquis. Uno de los peligros que corremos es que nos metan en una guerra abierta contra Rusia, que EEUU lleva descadas preparando.
Además de quedarnos sin estado de bienestar, y supeditados a monstruos como los que aparecen en los archivos de Epstein
tierramar
Que Felipe Gonzalez no quiera a Sanchez en el PSOE, es un muy buen síntoma, habla a favor de Sanchez. Reforzado por la peroreta continua del PP.VOX de que dimita.
