edición general
3 meneos
2 clics
El 23% de los 2.263 protocolos abiertos en la CAV se confirmaron como acoso escolar

El 23% de los 2.263 protocolos abiertos en la CAV se confirmaron como acoso escolar

522 alumnos sufrieron acoso escolar en Euskadi el pasado curso. El departamento de Educación del Gobierno vasco ha destacado este jueves "la implicación y el compromiso" de la comunidad educativa en la detección temprana del acoso escolar, lo que "refuerza la confianza en los protocolos y la mejora" a la hora de detectar estos casos, mientras que los centros de Euskadi "actúan con rapidez, discreción y coordinación para escuchar, proteger, intervenir y acompañar, situando al alumnado en el centro".

| etiquetas: protocolos abiertos , cav , acoso escolar
3 0 0 K 30 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 30 actualidad
Urasandi #1 Urasandi
No se encontró la dirección...
0 K 11

menéame