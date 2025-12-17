edición general
22 millones de euros de fondos “verdes” en empresas de armas israelíes: la guerra como inversión sostenible

Los productos financieros europeos con un objetivo social o ambiental han triplicado su inversión en empresas vinculadas al sector bélico, cuyo discurso ha calado en las instituciones comunitarias. “Ágil, seguro y mortífero”. Así describe Elbit Systems su último sistema de mortero para carros de combate, Ballesta. Es solo una de las últimas armas producidas para su mayor cliente, el Ejército de Israel, desplegado en la Franja de Gaza desde el ataque terrorista perpetrado por milicias de Hamás el 7 de octubre de 2023.

2 comentarios
#1 MagnumClarsen
#0 es dupe, no encuentro el enlace.
#2 Robe7064
Antigua El Mundo Today ya había había dicho el 2021 que Israel busca esto www.elmundotoday.com/2021/11/israel-se-compromete-a-lanzar-a-gaza-misi

y el 2025 que la UE está comprometida
www.elmundotoday.com/2025/05/la-mitad-de-las-bombas-que-caen-sobre-gaz
