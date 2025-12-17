22 millones de euros de fondos “verdes” en empresas de armas israelíes: la guerra como inversión sostenible

Los productos financieros europeos con un objetivo social o ambiental han triplicado su inversión en empresas vinculadas al sector bélico, cuyo discurso ha calado en las instituciones comunitarias. “Ágil, seguro y mortífero”. Así describe Elbit Systems su último sistema de mortero para carros de combate, Ballesta. Es solo una de las últimas armas producidas para su mayor cliente, el Ejército de Israel, desplegado en la Franja de Gaza desde el ataque terrorista perpetrado por milicias de Hamás el 7 de octubre de 2023.