22 millones de euros de fondos “verdes” en empresas de armas israelíes: la guerra como inversión sostenible

Al menos 25 fondos de inversión disponibles en el mercado europeo han logrado invertir en Elbit Systems a través de productos catalogados como “sostenibles”, según un análisis de los datos de este mercado realizado por EL PAÍS junto a otros medios europeos. Solo en lo que va de 2025, estos fondos han destinado 22,7 millones de euros a la empresa, con sede en Israel, utilizando instrumentos financieros etiquetados como “Artículo 8” o “verdes”, es decir con un teórico objetivo de inversión sostenible conforme al Reglamento Europeo.