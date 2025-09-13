22.400 personas murieron en Europa por el humo de los incendios de Canadá de 2023

El humo de los megaincendios forestales de Canadá que se producen casi todos los años no solo llega hasta España, sino que incluso aquí provocan muertes prematuras. En total, en Europa murieron 22.400 personas en 2023 a causa del humo de los incendios canadienses, según acaba de desvelar una investigación de la Universidad de Pekín publicada en la revista Nature. Los megaincendios forestales de Canadá de 2023 expusieron a más de 350 millones de personas -Fuente: www.nature.com/articles/s41586-025-09482-1