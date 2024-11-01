Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”

El político y escritor francés Dominique de Villepin ha protagonizado unas contundentes declaraciones en los informativos de Citizen Média al analizar la situación en Gaza y la respuesta internacional. En una tertulia emitida por este medio, el ex primer ministro de Francia acusó a su propio país de no estar “en su sitio” y situó a España como referente moral en Europa. “Es España quien salva el honor de Europa, no Francia. ¡Creo que Francia no está en su sitio! España ya ha reconocido al Estado palestino”
