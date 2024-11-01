edición general
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”

El político y escritor francés Dominique de Villepin ha protagonizado unas contundentes declaraciones en los informativos de Citizen Média al analizar la situación en Gaza y la respuesta internacional. En una tertulia emitida por este medio, el ex primer ministro de Francia acusó a su propio país de no estar “en su sitio” y situó a España como referente moral en Europa. “Es España quien salva el honor de Europa, no Francia. ¡Creo que Francia no está en su sitio! España ya ha reconocido al Estado palestino”

4 comentarios
vicus. #1 vicus.
Esto le tiene que sentar a los fachas como cactus por el culo.
fareway #2 fareway
Escueza a quien escueza, es así.
Asimismov #3 Asimismov
#2 una buena colleja en el pescuezo Escueza a quien escueza, es así
:-D
Cehona #4 Cehona
Un conservador defendiendo a Pedro Sánchez, pone a Feijóo a la derecha de la derecha.
