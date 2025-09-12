La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por su presunta implicación en el ataque a la sede del PSOE de Cantabria el pasado mes de abril, mientras en su interior se realizaba un acto de Memoria Democrática. Según han confirmado a la Cadena SER fuentes policiales, uno de los detenidos es hijo de la actual alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, del Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/encapuchado-lanza-explosivos-caseros-inte
La segunda medida de la alcaldesa de Cantabria que censuró Lightyear: subirse el sueldo un 40%
www.meneame.net/story/segunda-medida-alcaldesa-cantabria-censuro-light
Empresaria, constructora y alcaldesa del PP asume Urbanismo y le da Turismo a su socia de Vox, propietaria de alquileres vacacionales
… » ver todo el comentario
putafruta es un atenuante?