La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por su presunta implicación en el ataque a la sede del PSOE de Cantabria el pasado mes de abril, mientras en su interior se realizaba un acto de Memoria Democrática. Según han confirmado a la Cadena SER fuentes policiales, uno de los detenidos es hijo de la actual alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, del Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/encapuchado-lanza-explosivos-caseros-inte

CacaSonriente #2 CacaSonriente
Estamos hablando de que dos encapuchados metieron una bomba casera en la sede del PSOE mientras estaba llena de gente porque se estaba celebrando un acto de memoria democrática. No es ninguna chiquillada. Es un atentado terrorista. Sin más, por aclararlo.
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#2 es la definición exacta de terrorismo. Pero como no es vasco posiblemente se libre con una reprimenda y un 'aaay, estos zagales, qué traviesos!'
sotillo #11 sotillo
#7 Como no es vasco solo no, que tampoco son titiriteros, ni ecologistas ni de podemos
CacaSonriente #9 CacaSonriente
#2 Por saber quién es la madre:

La segunda medida de la alcaldesa de Cantabria que censuró Lightyear: subirse el sueldo un 40%
www.meneame.net/story/segunda-medida-alcaldesa-cantabria-censuro-light

Empresaria, constructora y alcaldesa del PP asume Urbanismo y le da Turismo a su socia de Vox, propietaria de alquileres vacacionales
sotillo #12 sotillo
#9 Un currículo de los más normal de los que mete la derecha para saquear las arcas de sus votantes mientras se ríen de ellos
mariKarmo #5 mariKarmo
La kale borroka derechuza
fareway #6 fareway *
¿Ser un hijo de puta fruta es un atenuante?
OCLuis #3 OCLuis *
Si protestar contra un genocidio es considerado delito de odio, lo que ha hecho este tipo debería de ser considerado -si usamos el mismo baremo- como terrorismo. :popcorn:
reivaj01 #4 reivaj01
#3 Es parecido, pero no es lo mismo, este acto entra dentro de lo que comúnmente se conoce como chiquilladas.
sotillo #13 sotillo
#3 Es terrorismo, sin necesidad de compararlo con nada, si fuera al revés les caerían 30 años como si nada y todo la prensa abriría con la noticia
slug #1 slug
Son casos aislados desde 1939, circulen. Qué educación les darán en casa.
sotillo #10 sotillo
#1 De jovencitos y ya preparados para rellenar cunetas con los rojos, una lastima que lo de Franco no lo disfrutaran
#8 cajadecartonmojada
Por el comunicado de su madre, parece que ella también lo da por hecho.
