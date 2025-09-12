edición general
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”

La corporación pública neerlandesa lanza un comunicado de advertencia a la organización con el que se une a los avisos de Irlanda, Eslovenia e Islandia.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
España líder en Europa marcando el camino.
El perro nos guía.
xD
#2 Barriales
#1 Bravo por el perro y los holandeses.
fareway #4 fareway
Ojalá Ayuso se venga arriba, se independice y Madrid se presente por su cuenta. Nacho Cano lo daría todo.
Connect #3 Connect
Si Países Bajos se une a Irlanda, Eslovenia e Islandia, y España ha sugerido lo mismo, entonces son ya cinco los paises.
Creo que ya es hora de que Israel vaya a 'AsiaVisión'.... a no! que en Asia tampoco les quieren!
