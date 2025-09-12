edición general
La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

El texto ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España, y diez en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría.

Macnamara #2 Macnamara
Países que votaron en contra (10)

Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Micronesia (Estados Federados), Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.
efectogamonal #1 efectogamonal
Un año tarde, pero algo es algo {0x1f525}
#5 Uvieu1926
Viendo que Israel (obvio), Estados Unidos, Argentina y Hungría votaron en contra podemos decir que estamos en el lado correcto de la historia
lawson #4 lawson
Quiere decir la Resolución 181 (II) de la Asamblea General de la ONU de 1947, que propuso la división del Mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional?

O esta vez de verdad?
#3 Feliberto
Aplicarlo ya si eso para cuando Palestina ya no exista.
