22
meneos
21
clics
La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino
El texto ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España, y diez en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina y Hungría.
|
etiquetas
:
actualidad
,
política
,
palestina
5 comentarios
mejores hilos
+ valorados
#2
Macnamara
Países que votaron en contra (10)
Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Micronesia (Estados Federados), Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.
1
K
29
#1
efectogamonal
Un año tarde, pero algo es algo
0
K
20
#5
Uvieu1926
Viendo que Israel (obvio), Estados Unidos, Argentina y Hungría votaron en contra podemos decir que estamos en el lado correcto de la historia
0
K
20
#4
lawson
Quiere decir la Resolución 181 (II) de la Asamblea General de la ONU de 1947, que propuso la división del Mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional?
O esta vez de verdad?
0
K
13
#3
Feliberto
Aplicarlo ya si eso para cuando Palestina ya no exista.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
