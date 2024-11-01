En 2025, la energía solar y eólica produjeron más electricidad que los combustibles fósiles en la Unión Europea [EN]  

Hace apenas una década, en la Unión Europea la electricidad procedente de combustibles fósiles era casi tres veces mayor que la generada por energía solar y eólica. Pero el año pasado, por primera vez, la energía solar y eólica produjeron más que el carbón, el gas y el petróleo juntos. Representaron poco más del 30% de la producción total de electricidad. Artículo: ourworldindata.org/data-insights/in-2025-solar-and-wind-produced-more-
