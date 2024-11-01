edición general
En 2025, la energía solar y eólica produjeron más electricidad que los combustibles fósiles en la Unión Europea [EN]

En 2025, la energía solar y eólica produjeron más electricidad que los combustibles fósiles en la Unión Europea [EN]  

Hace apenas una década, en la Unión Europea la electricidad procedente de combustibles fósiles era casi tres veces mayor que la generada por energía solar y eólica. Pero el año pasado, por primera vez, la energía solar y eólica produjeron más que el carbón, el gas y el petróleo juntos. Representaron poco más del 30% de la producción total de electricidad. Artículo: ourworldindata.org/data-insights/in-2025-solar-and-wind-produced-more- [EN]

#1 Selection
Infravaloramos mucho la energía eólica. Sé que los parques de molinos no son demasiado bonitos de ver pero es una energía que está día y noche produciendo prácticamente LA MITAD de lo que consumimos en este país.
1 K 22
reithor #4 reithor
#1 el que piense que no son bonitos no ha visto una mina a cielo abierto a pleno rendimiento.
4 K 56
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#4 pues yo los veo bonitos...
0 K 9
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 La infravalora el Zanahorio y algún paleto que piensa que le jode el paisaje

Pero cualquier inversor en desarrollo de energía no
0 K 8
UnDousTres #7 UnDousTres
#1 Producen día y noche algunos meses, hay otros meses que no producen prácticamente nada. Solo a modo informativo. A tope con vivir quemando lo menos posible.
0 K 9
Artillero #8 Artillero
#7 vente a Cádiz, aquí prácticamente o es levante o poniente. Y por la zona de la Coruña, igual.
0 K 10
#11 slender_1
#1 Los que dicen despectivamente que hay que acabar con los "molinetes" lo dicen desde ese mágico lugar que no produce un carajo de energía y que lleva poniendo el cazo desde hace 500 años.
0 K 9
calde #12 calde
Cómo funcionarán la subastas cuando ya no entre casi nunca gas o nuclear... porque ahora eso de que entre un poquito de eso y luego el resto renovables, les deja unos márgenes muy sabrosos...
0 K 15
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
Es espectacular como ha cambiado en 15 años, en 2010 las energías fósiles producían cerca del 50% de la electricidad y apenas el 5% el viento y el sol. Ahora la energía solar y el viento generan el 30%, y los energías fósiles están ya por debajo. Es una gran alegría pero queda mucho trabajo que hacer porque el cambio climático nos está pisando los talones.
0 K 13
Benzo #3 Benzo
Por el buen camino.
0 K 11
Zarangollo #2 Zarangollo
Llegamos tarde con los acumuladores, vamos vamos vamos!!
0 K 10

