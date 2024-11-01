En 2001 un yate se refugió en una isla remota del Atlántico. Días después sus habitantes empanaban pescado con coca

Los trajo el Atlántico, por sorpresa y sin que nadie en Rabo de Peixe acertara a explicarse muy bien por qué ni de dónde venían. De lo que sí hay pocas dudas más de 20 años después es de que aquel episodio cambió la historia de la isla. No solo porque Rabo de Peixe quedase asociado ya para siempre a imágenes surrealistas (se cuenta que en la isla había familias que empanaban caballas con cocaína en vez de harina), sino por la huella que ha dejado en una población de humildes pescadores en la que hasta entonces el polvo blanco era un lujo.