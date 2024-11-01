edición general
200.000 euros: la conexión del ‘caso Montoro’ con Ribera Salud y su ominoso modelo sanitario

El grupo sanitario regó con millones al despacho del ex ministro de Hacienda, quien permanecerá bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Este miércoles salía a la luz un audio a raíz del cual se ha puesto bajo el punto de mira a las empresas que gestionan la sanidad pública en España. Era Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, quien, en esa grabación que difundió El País, daba la orden de retrasar las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con el fin de obtener beneficios económicos y aumentarlo entre cuatro,,,,

ipanies #3 ipanies
Ilegalización del PP ya!!
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#3 Está claro que el PP es un problema para cualquier persona con un mínimo de decencia, otro problema es que la cantidad de votantes decentes es insuficiente para convertir este partido en residual.
Mala #9 Mala
Tenía amenazados incluso a los medios de comunicación ; y luego hay que oir hablar de dictaduras.
www.youtube.com/watch?v=3sPd2rgmuk8
www.abc.es/espana/persecucion-20250717130520-nt.html
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Del PP nada nuevo ó tienen a los jueces y fiscales comprados, si les falla eso amenazan a los que no piensan como ellos o sacan a la luz sus miserias, robos y mangoneos.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Luego quieren que se cierre el caso Montoro y los robos que el y su despacho han cometido.
#4 tierramar *
Ganan dinero a costa de nuestras vidas y salud, sólo somos daños colaterales de sus negocios; ya no se conforman con matar a la población para beneficio de la industria de la guerra!! Piensen bien a qué partidos votan, si votan a ladrones nos roban, si votan a homicidas matan.
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Qué asco de personas. Me parece bien que se saquen la luz sus nombres. Espero que la gente le señale por la calle y le escupan. Y el Montoro a la cárcel, por corrupto
#2 Leon_Bocanegra
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#2 Ya está bien con la puta frasecita. Que no hace ninguna gracia
#8 Leon_Bocanegra
#7 lo del sarcasmo tu lo llevas regular tirando a mal. Verdad?
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#7 Es que llevan décadas robando ya se han acostumbrado a ello, si no lo hicieran no se llamarían AP primero y después PP.
#1 Leon_Bocanegra
Pinta a caso aislado, circulen.
#12 omega7767
#1 se hace difícil encontrar manzanas sanas entre tanta fruta podrida en el frutero
#13 omega7767
aún no se ha resuelto el caso Montoro pero ha dado tiempo a investigar 20 causas contra Podemos
