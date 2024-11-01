200.000 euros: la conexión del ‘caso Montoro’ con Ribera Salud y su ominoso modelo sanitario

El grupo sanitario regó con millones al despacho del ex ministro de Hacienda, quien permanecerá bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Este miércoles salía a la luz un audio a raíz del cual se ha puesto bajo el punto de mira a las empresas que gestionan la sanidad pública en España. Era Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, quien, en esa grabación que difundió El País, daba la orden de retrasar las listas de espera en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con el fin de obtener beneficios económicos y aumentarlo entre cuatro,,,,