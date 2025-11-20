20% de arrepentimiento, 80% de autocompasión

Traducción del artículo original publicado en el diario alemán Spiegel: "El rey emérito califica en su biografía como "grave error" haber aceptado en 2008 un total de 100 millones de dólares (hoy unos 86 millones de euros) del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah. Afirma que fue un "acto de generosidad de una monarquía hacia otra". Al mismo tiempo, lo relativiza: "Un regalo que no podía rechazar. Un grave error", cita Le Monde. En su libro, relata su relación personal con el dictador fascista Franco y confiesa cierta simpatía por él".